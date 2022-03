Deutschland und die Flüchtlinge : Putins nächster Krieg

Die Zahl der Menschen, die aus der Ukraine fliehen, steigt. Viele kommen inzwischen auch in Deutschland an. Foto: dpa/Paul Zinken

Meinung Berlin Immer mehr Geflüchtete aus der Ukraine kommen auch nach Deutschland. Die Politik darf die Bewältigung des Andrangs nicht den Ehrenamtlichen überlassen. Sie muss jetzt handeln. Damit Putin sein Ziel nicht erreicht - die Länder Europas zu destabilisieren.

Putins Krieg ist nicht nur einer mit Waffen. Sondern auch mit Menschen. Europa , so die Vereinten Nationen, erlebt die größte Flüchtlingsbewegung seit dem zweiten Weltkrieg. Millionen Ukrainer verlassen ihr Land, um den russischen Bomben zu entgehen. Wer Städte dem Erdboden gleichmacht, wer vertreibt, will woanders destabilisieren. Das ist Putins Ziel.

Der Krieg ist damit erst Recht in der westlichen Staatengemeinschaft angekommen. Er wurde von Putin freilich schon vor der Invasion geführt. Mit Gift, mit Mordanschlägen, mit Cyberattacken, mit einer Armada russischer Trolls in den sozialen Netzwerken, die über Fake-News Meinungen und Stimmungen beeinflusst haben. Gerade vor Wahlen. Jetzt also mit Flüchtlingen. Auch hier muss Putin klargemacht werden, dass sein Kalkül nicht aufgehen wird. Europa hat Werte, moralische und humanitäre Grundsätze. Die werden eingehalten, und mag Putin noch so viele Menschen aus ihrer Heimat vertreiben. Europa muss zusammenstehen. Das tut es. Was vor allem die Polen derzeit leisten, ist bewundernswert. Umso mehr sollte die europäische Verteilung jetzt rasch organisiert werden.