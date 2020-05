Geschlossene Berufsschulen : Heil verspricht Hilfen zur Ausbildungssicherung

Berlin Für rund 400.000 Ausbildungsbetriebe in Deutschland würde es laut dem Deutsche Industrie- und Handelskammertag immer schwieriger wird, Ausbildung aufrechtzuerhalten. Bundesarbeitsminister Heil hat den Unternehmen nun Hilfe angekündigt. Er will verhindern, dass Lehrstellen wegbrechen.

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) hat Hilfen für die Aufrechterhaltung der Lehrstellen in Aussicht gestellt. „Wir werden auch Maßnahmen finden, um Ausbildung zu sichern“, sagte Heil am Montag bei einem Presseauftritt mit der rheinland-pfälzischen Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) in Mainz. Es gelte zu verhindern, dass Lehrstellen auf breiter Front wegbrächen. „Noch ist das nicht absehbar“, sagte Heil. Sein Appell an die Betriebe sei, bei der Ausbildung trotz Viruskrise und wirtschaftlicher Misere nicht nachzulassen. Für Ende Mai werde die Bundesregierung Gewerkschaften und Wirtschaftsverbände in der Ausbildungsallianz zu Beratungen einladen.