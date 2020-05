Fußball-Oberliga : Trotz Corona-Zwangspause: SV Straelen plant für Regionalliga

Präsident Hermann Tecklenburg verpflichtet Stürmer Malek Fakhro von ETB Schwarz-Weiß Essen. Maik Odenthal von Rot-Weiß Oberhausen ist der Wunschkandidat von SVS-Trainerin Inka Grings.

Im letzten Spiel der (noch) laufenden Saison in der Fußball-Oberliga hat Hermann Tecklenburg offenbar noch einmal ganz genau hingeschaut. Beim 2:1-Erfolg des SV Straelen gegen den ETB Schwarz-Weiß Essen gab’s in den Reihen der Elf vom Uhlenkrug einen Mann, der die Abwehr des souveränen Tabellenführers 90 Minuten lang geärgert hatte: Malek Fakhro. Und in solchen Fällen fackelt der Präsident des designierten Regionalliga-Rückkehrers von der Römerstraße bekanntlich oftmals nicht lange. Einmal mehr hat Tecklenburg jetzt Nägel mit Köpfen gemacht und den torgefährlichen Angreifer vom Ligarivalen kurzerhand für die nächste Saison unter Vertrag genommen.

Und für die Zukunft in Liga vier hat der SV Straelen noch einen weiteren Kandidaten auf dem Zettel: Maik Odenthal von Rot-Weiß Oberhausen. Tatsächlich steht der 27-jährige Mittelfeldspieler, der auch schon in der Dritten Liga für den VfL Osnabrück und in der Regionalliga für die U 23-Auswahl von Borussia Mönchengladbach gespielt hat, ganz oben auf der Wunschliste von Inka Grings. „Ich habe mit Maik Odenthal ein sehr gutes Gespräch geführt. Er ist ein Spieler, der uns mit seiner Qualität in der Regionalliga sicher sehr helfen würde“, sagt Grings.

Die Planungen für Liga vier sind also an der Römerstraße in vollem Gange. Doch zunächst einmal geht Deutschlands Rekord-Torjägerin, die ihre Jungs in den vergangenen Wochen als „Vorturnerin“ beim virtuellen Workout etwas bei Laune gehalten hat, nicht davon aus, in naher Zukunft wieder ein Training unter gewohnten Bedingungen absolvieren zu können. Grings: „Ich bin da realistisch. Die vorgesehenen Lockerungen dürften allenfalls Training in Kleinstgruppen ermöglichen. Aber darum geht’s ja momentan auch gar nicht. Wir alle sollten in Zeiten wie diesen dankbar sein, dass wir in einem fantastischen Land leben, das die Lage weitgehend im Griff hat.“