Kommunalwahl am Niederrhein : CDU-Kandidat zieht nach Straelen

Kommunalwahl am Niederrhein

Straelen Wolfram Pott, der Bürgermeisterkandidat der Straelener CDU, hat sich eine Wohnung in Straelen genommen. Unter Beachtung der Hygienevorschriften halfen ihm neben seiner Familie auch einige Straelener Christdemokraten beim Umzug.

„Ich bin jetzt ständig in Straelen“, teilte Pott am Montag auf Nachfrage mit. Der Umzug diene dazu, die Straelener intensiver kennenzulernen und ein gutes Gefühl für Straelen zu entwickeln. Die Wohnung sei groß genug für seine Frau und ihn sowie für Übernachtungen von zwei der vier Kinder. Die beiden ältesten Kinder studieren in Kiel und München.