Tischtennis : Nachwuchs des TTC Straelen/Wachtendonk feiert Aufstieg

Die erste Jungen-18-Mannschaft des Vereins hat sich in der abgebrochenen Saison als Tabellenzweiter für die Bezirksklasse Düsseldorf qualifiziert. Die Youngster haben damit ihr ehrgeiziges Ziel erreicht.

Es gibt tatsächlich noch Sportlerinnen und Sportler, die in Corona-Zeiten Grund zum Feiern haben. So hat die „Jungen 18“-Mannschaft des TTC Straelen/Wachtendonk jetzt mit weiblicher Unterstützung den Aufstieg in die Tischtennis-Bezirksklasse Düsseldorf geschafft. Der Nachwuchs hatte zum Zeitpunkt des Saisonabbruchs am 13. März in der Kreisliga Krefeld mit einem Punkt Vorsprung auf Preußen Krefeld Platz zwei belegt und darf damit künftig auf Bezirksebene antreten. Schon im Herbst hatten sich die ehrgeizigen Youngster den Aufstieg als Ziel gesetzt. Und die Mannschaft ließ die entsprechenden Taten folgen. Zunächst absolvierte sie mühelos die „Vorrunde“ in der Ersten Kreisklasse. In den folgenden sechs Begegnungen im neuen Jahr gab’s nur eine Niederlage gegen den Verfolger aus Krefeld, die folgenlos blieb.