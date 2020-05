LVR-Klinik Bedburg-Hau : Kompetenz für Kinder und Jugendliche

Beate Linnemann ist die neue Chefärztin der Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und -psychotherapie (KJPPP) in der LVR-Klinik Bedburg-Hau. RP-Foto: Markus van Offern Foto: Markus van Offern (mvo)

Beate Linnemann ist die neue Chefärztin der Kinder- und Jugendpsychiatrie in Bedburg-Hau. Sie möchte die Modernisierung der für die Kreise Wesel und Kleve zuständigen Fachklinik weiter fortführen.

Das Haus 47 der Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und -psychotherapie (KJPPP) in der LVR-Klinik Bedburg-Hau sieht aus wie seit Jahren. Ein Zweckbau aus den 1970er Jahren mit Alufensterreihen und Reihen aus grauen Faserzementplatten. Doch ein neuer, leuchtend roter Windfang vorm Eingang kündet an: Hier wird jetzt an die Zukunft gedacht.

Bis 2025 wird sich das stationäre Angebot der KJPPP der LVR-Klinik Bedburg-Hau geradezu verdoppeln. Zu den 30 stationären Betten in Bedburg-Hau werden nochmals 30 Betten in Wesel dazu kommen. Die Tagesklinikplätze in Bedburg-Hau wurden auf zwölf aufgestockt, damit können hier künftig auch Jugendliche behandelt werden. Die Institutsambulanzen in Bedburg-Hau, Geldern und Moers runden das Angebot der KJPPP ab, zudem gibt es zwölf tagesklinische Betten in Geldern. Und die KJPPP bekommt eine neue Chefärztin: Beate Linnemann übernahm den Chefsessel Anfang April mitten in der Corona-Krise.

info Das Team der Kinder- und Jugendpsychiatrie Team Zum 75-köpfigen multi-professionellen Team der neuen Chefärztin gehören Ärzt*innen, Psycholog*innen, Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut*innen, verschiedenste Fachtherapeut*innen und Sozialarbeiterinnen. Pflegedienst Gemeinsam mit der Pflegedienstleitung Marion Kleinmanns-Klein, die die 79 Mitarbeiter des Pflege- und Erziehungsdienst leitet, möchte Chefärztin Beate Linnemann die Abteilung weiter modernisieren. LVR-Klinik Bedburg-Hau In der LVR-Klinik mit 950 Betten arbeiten rund 1700 Mitarbeiter.

Die Krise trifft derzeit auch die Klinik. „Wir können jetzt leider nur eingeschränkt arbeiten, dringliche ambulante Behandlungen laufen aber fort“, sagt Linnemann. Aber Linnemann blickt über die Krise hinweg auf die Zukunft der KJPPP der LVR-Klinik mit den weiteren Standorten in Wesel, Moers und Geldern. Man wolle die bis jetzt geleistete Arbeit des Teams weiter fortführen, ausbauen und festigen, die Vielfalt der therapeutischen Möglichkeiten nutzen und den Weg der Modernisierung fortsetzen. „Wir wollen uns weiter als Teil eines wichtigen Netzwerkes verstehen, in dem die Familie ganz oben steht, in dem wir uns als ein Baustein verstehen, ein Netzwerk, in dem wir mit Schulen, Ärzten und der Jugendhilfe zusammenarbeiten“, sagt sie. „Zu uns kommen Familien mit großen Sorgen“, sagt sie. Dann stehe man als Therapeut und Arzt vor einem komplexen Prozess, in dem Psychiatrie ein Bauteil ist, der zu einer Lösung mehr beitragen könne. „Die Probleme sind individuell und bedürfen individueller Ansätze. Wir wollen die Familien da abholen, wo sie stehen“, sagt sie. Es ist immer ein Team aus Ärzten, Therapeuten, Pflegern und Erziehern, das mit der Familie zusammen arbeitet. Sie arbeite gerne in der KJPPP, sagt die 48-Jährige, die zunächst Kinderärztin „gelernt“ hat. „Es ist eigentlich das schönste Fach, gerade weil wir noch viel bewegen, mit der ganzen Familie arbeiten können“, sagt sie. Man könne bei vielen jungen Patienten noch einiges bewegen, die Hirnentwicklung sei ja in der Regel erst mit Mitte 20 abgeschlossen, so dass man bei der Behandlung auch die neurobiologischen Entwicklungsschübe nutzen könne.

Linnemann kommt aus Düsseldorf und kennt den Niederrhein, arbeitete als Kinderärztin unter anderem in Geldern und wechselte nach ihrem Facharzt 2008 zum Landschaftsverband Rheinland in die Kinder- und Jugendpsychiatrie nach Viersen, war nach ihrer 2. Facharztanerkennung als Kinder- und Jugendpsychiaterin Oberärztin der LVR-Klinik Bedburg-Hau in Geldern. Sie war als Ärztin ein Jahr in Neuseeland und leitete 2016 kommissarisch als Oberärztin die Kinder- und Jugendpsychiatrie des LVR in Düsseldorf. Der nächste berufliche Schritt war anschließend die Leitung der Abteilung für Kinder- und Jugendpsychiatrie der DRK-Kinderklinik Siegen als Chefärztin. Privat ist Linnemann gerne mit ihrer Familie zusammen, liebt das Meer und das Segeln und tanzt gern.