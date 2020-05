St.-Maria-Magdalena-Bruderschaft : Kuchen für die Boeckelter Senioren

BOECKELT In normalen Zeiten gibt es vom Königsthron der St.-Maria-Magdalena Bruderschaft eine Kaffeerunde zu Ostern in der „Alten Boeckelter Schule“. Diesmal ließ man sich für die Senioren etwas anderes einfallen.

Die Boeckelter Senioren freuen sich immer an Osterdienstag auf eine gemütliche Kaffeerunde in der „Alten Boeckelter Schule“. Dazu lädt der Königsthron ein. Aufgrund der Pandemie konnte es in dieser Form nicht stattfinden. Also richtete der Königsthron einen Lieferservice der besonderen Art ein. Wer am Osterdienstag ein Stück Kuchen gebracht haben wollte, meldete sich bis Karfreitag beim Ministerpaar Hedwig und Klaus Gerads. Kaffee kocht jeder selbst zu Hause, und der Kuchen wurde dann am Nachmittag vor die Türe gestellt. Damit wurde eine kontaktlose Übergabe gewährleistet. Bei Kaffee und Kuchen war somit jeder in Gedanken mit den anderen Senioren gemeinschaftlich verbunden. Die Idee kam gut an und wurde von den Senioren gerne genutzt. Alle hoffen aber auf ein persönliches Wiedersehen beim Vogelschießen der St.-Maria-Magdalena-Bruderschaft Boeckelt im Waldcafé.