Polizei sucht Zeugen : Einbruch bei Edeka in Orsoy

Rheinberg-Orsoy Bei einem Einbruch in einen Edeka-Markt in Rheinberg-Orsoy haben unbekannte Täter Zigaretten gestohlen und die Eingangstüre erheblich beschädigt. Die weitere Beute steht noch nicht fest.

In den Edeka-Markt in Orsoy ist eingebrochen worden. Wie die Polizei mitteilte, sind die Täter am Mittwoch offenbar zwischen 1 und 2 Uhr nachts in den Markt eingestiegen. Eine Angestellte, die gegen 5.30 Uhr am Geschäft eintraf, rief sofort die Polizei, da die Eingangstüren des Haupteingangs erheblich beschädigt waren. Die Täter stahlen Zigaretten. Wie viel Beute sie machten und wie hoch der Schaden ist, stehe zurzeit noch nicht fest. Vermutlich transportierten sie die Beute mit einem Auto ab. Daher sucht die Kriminalpolizei Zeugen oder Hinweisgeber.