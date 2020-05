Neue Ideen der Kirchen in der Corona-Krise : Einladung zum Autogottesdienst am „Guter-Hirte-Sonntag“ in Wankum

Einladung zum Autogottesdienst am „Guter-Hirte-Sonntag“ in Wankum

Wankum Am Sonntag, 10. Mai, veranstaltet die Kirchengemeinde St. Marien Wachtendonk-Wankum-Herongen einen Autogottesdienst mit Weihbischof Rolf Lohmann. Beginn der Messe unter freiem Himmel ist um 11 Uhr.

(bimo) Besondere Zeiten bringen auch besondere Veranstaltungen hervor. Am Sonntag, 10. Mai, findet ein Autogottesdienst in Wankum statt. Veranstalter ist die katholische Kirchengemeinde St. Marien Wachtendonk-Wankum-Herongen. Sie lädt ein zur „Drive-in-Messe“ mit Weihbischof Rolf Lohmann. Der Gottesdienst steht unter dem Motto „Don’t shake hands, shake hearts“. In Zeiten des Corona-Virus und dem daraus resultierendem Kontaktverbot ist zwar auf das Händeschütteln zu verzichten, aber nicht ausgeschlossen ist es, sein Herz von der frohen Botschaft von Jesus Christus berühren zu lassen. So erklärt Pastoralreferent Frank Ingendae den Tenor des Gottesdienstes. Ausgerechnet am „Gute-Hirte-Sonntag“, den das Kirchenjahr verzeichnet, soll eine Begegnung mit Jesus möglich sein. Der große Vorteil des Autogottesdienstes: Jeder bleibt für sich und trotzdem feiern alle gemeinsam. Die Gottesdienstbesucher fahren mit ihren Fahrzeugen auf den Acker in Wankum-Aerbeck. Von der Aerbecker Straße aus wird man dorthin geleitet.