Unfall bei Wachtendonk : Fünf Menschen schwer verletzt

Wachtendonk Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Mittwoch gegen 7.50 Uhr in der Nähe von Wachtendonk gekommen. Dabei wurden mehrere Personen verletzt.

Wie die Polizei dazu mitteilt, ereignete sich der Unfall an der Kreuzung Meerendonker Straße/ Nieukerker Straße. Ein Honda HR V, besetzt mit drei Personen, fuhr auf der Meerendonker Straße in Richtung Geldern. Auf der Kreuzung kam es zur Kollision mit einem Peugeot Kleintransporter kam. Der Peugeot war auf der Nieukerker Straße in Richtung Straelen unterwegs und hatte Vorfahrt.