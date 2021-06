Polizei in Meerbusch : 33-jähriger bei Unfall auf der A52 schwer verletzt

Polizei in Meerbusch

Meerbusch Der Fahrer aus Mönchengladbach kollidierte mit der Leitplanke und wurde wieder auf die Fahrbahn geschleudert. Der Streckenabschnitt wurde in Richtung Essen kurzzeitig gesperrt.

(RP) Schwer verletzt wurde am Dienstagabend gegen 18.45 Uhr ein Mann bei einem Unfall auf der A 52 bei Meerbusch. Der 33-Jährige war nach Angaben der Polizei aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Pkw von der Fahrbahn abgekommen und mit einer Schutzplanke kollidiert. Nach den bisherigen Ermittlungen der Autobahnpolizei war der 33 Jahre alte Mönchengladbacher mit seinem Audi auf dem linken Fahrstreifen der A 52 in Fahrtrichtung Essen unterwegs. Zwischen dem Autobahnkreuz Kaarst und der Anschlussstelle Büderich verlor er aus unklarer Ursache die Kontrolle über den Pkw und schleuderte nach rechts von der Fahrbahn. Nach einer Kollision mit der dortigen Schutzplanke kam das Auto schließlich auf der Fahrbahn zum Stehen. Der Mann zog sich bei dem Aufprall schwere Verletzungen zu, die stationär in einer Klinik behandelt werden. Der Starkregen setzte laut Polizei erst nach dem Unfall ein. Während der Unfallaufnahme kam es zu einer kurzzeitigen Vollsperrung der Richtungsfahrbahn, die vollständige Freigabe erfolgte um 20.30 Uhr. Der Sachschaden wird auf 20.000 Euro geschätzt.