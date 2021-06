Serie Wohnbau- und Sanierungsförderung : Der richtige Weg zur Förderung

Serie Kevelaer/Issum Energieeffizienzberater sind die Experten, wenn es um den Neubau oder die Sanierung nach KfW-Standards geht. Sie wissen, was zu tun ist, um eine Förderung zu erzielen. Auch die Arbeit der Energieberater selbst wird gefördert.



Was ändert sich zum 1. Juli 2021? Für Ein-, Zwei-, Reihen- oder Doppelhäuser, die als KfW-Effizienzhaus neu gebaut oder nach KfW-Standards energetisch saniert werden, können Antragsteller ab dem 1. Juli mehr Förderung für die Baubegleitung erzielen. Bei Kosten bis zu 10.000 Euro je Vorhaben kann eine Förderung von 50 Prozent, in diesem Fall also maximal 5000 Euro, erfolgen. „Neu ist“, sagt Torsten Teloy, Geschäftsstellenleiter der Volksbank Issum, „dass sich der Kunde die Fördersumme nicht nur als Barsumme, sondern auch als sogenannten Tilgungszuschuss auf einen Kredit anrechnen lassen kann.“

Was gilt bei Wohnungen? Bei einer Eigentumswohnung in einem Gebäude mit mindestens drei Wohneinheiten beträgt die Förderung der Baubegleitung ebenfalls 50 Prozent bei Gesamtkosten in Höhe von maximal 4000 Euro – bezogen auf das Gesamtvorhaben. Die KfW-Bank fördert in diesem Fall also maximal 2000 Euro. Bei einem Mehrfamilienhaus mit mindestens drei Wohneinheiten gilt die Förderung von 50 Prozent bei Kosten von bis zu 4000 Euro pro Wohneinheit und maximal 40.000 Euro für das Gesamtvorhaben. Sprich: In einem Mehrfamilienhaus mit zum Beispiel 15 Wohneinheiten und Kosten für die Baubegleitung in Höhe von 60.000 Euro, können maximal 40.000 Euro bei der KfW-Bank geltend gemacht werden, die wiederum zur Hälfte förderfähig sind.