Anerkennung für Prävention : Jugendzahnpflege zeichnet Kindergärten aus

Gelderland 18 Einrichtungen im Gelderland wurden für ihr langjähriges Engagement in Sachen Zahngesundheit belohnt. Neben Urkunden und Zahnpasta gab’s jeweils auch 200 Euro.

Seit 2005 vergibt der Verein Jugendzahnpflege im Kreis Kleve das Zertifikat „Zahngesunder Kindergarten“ an Kindertagesstätten, die sich durch kontinuierliche Präventionsmaßnahmen im Rahmen der Zahngesundheit engagieren. Inzwischen hat sich ein fester Kreis an Kindergärten gebildet, die bislang jedes Jahr erfolgreich ihre Zertifizierung verteidigen konnten.

Wegen der Corona-Pandemie war es den meisten Einrichtungen nicht möglich, die geforderten Kriterien für ein Zertifikat zu erfüllen. Vor diesem Hintergrund haben die Vereinsmitglieder beschlossen, allen Einrichtungen, die in den vergangenen Jahren regelmäßig (mindestens in den vergangenen vier Jahren) das Zertifikat erhalten hatten, ihr großes Engagement zu würdigen und ihnen für 2020 ein sogenanntes Bonuszertifikat für langjährige Teilnahme auszuhändigen.

18 Einrichtungen im Gelderland erhielten das Zertifikat sowie eine Urkunde, 200 Euro, Zahnpastatuben für ihre Gruppen und je einen Roller. Die Auszeichnung wurde coronakonform in der Tonhalle der Kreismusikschule in Geldern durch Manrico Preißel (AOK Rheinland/Hamburg) als Vertreter des Vereinsvorstandes und den Mitarbeiterinnen des Vereins Jugendzahnpflege im Kreis Kleve, Anja Groß, Annegret Kempkens und Angela Jaron, überreicht.

Ausgezeichnet wurden bei dieser Gelegenheit folgende Einrichtungen im Gelderland: Geldern: evangelische Kindertagesstätte Arche Noah, städtischer Kindergarten Am Rodenbusch in Veert, Drachenhöhle, Lummerland, städtischer Kindergarten an der Poststraße; Issum: Krütpasch-Kindergarten, Sonnenstrahl, Arche Noah und Os Hött Sevelen; Kerken: St. Johannes-Kindergarten und St. Raphael-Kindergarten; Kevelaer: Wiesenzauber und die Kindertagesstätte Sterntaler Winnekendonk; Rheurdt-Schaephuysen: St. Hubertus, Familienzentrum Fliegenpilz; Straelen: Montessori-Kinderhaus; Wachtendonk: Kindertagesstätte An der Nette; Weeze: Korallenriff.