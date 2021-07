Vorfall in Breyell : Radfahrerin bei Unfall schwer verletzt

Breyell Eine 80-jährige Radlerin hat sich bei einem Zusammenstoß mit einem Auto derart schwere Verletzungen zugezogen, dass sie in ein Hospital gebracht werden musste.

Mit schweren Verletzungen ist eine Radlerin (80) aus Leuth nach einem Verkehrsunfall in ein Krankenhaus gebracht worden. Die Polizei teilte mit, dass sie am Mittwoch gegen 14 Uhr auf dem Radweg der Lobbericher Straße in Richtung Breyell unterwegs war. Dies war auch ein Autofahrer (78) aus Schwalmtal. Laut Polizei haben Zeugen ausgesagt, dass die Radlerin an der Einmündung Schaager Straße ohne auf den Verkehr zu achten auf den Fußgängerüberweg gefahren sei. Dort erfasste sie das Auto.