Vorfall in Niederkrüchten : Senior missachtet Vorfahrt – Frau schwer verletzt

Die schwer verletzte Frau kam per Rettungshubchrauber in eine Klinik. Foto: dpa/Monika Skolimowska

Niederkrüchten Laut Polizei hat der 80-jährige Niederkrüchtener die Vorfahrt einer anderen Autofahrerin missachtet: Beide Wagen prallten an der Kaldenkirchener Straße zusammen. Die Frau musste schwer verletzt in eine Klinik geflogen werden.

Eine Schwer- und ein Leichtverletzter: Das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Montag um 11 Uhr auf der Kaldenkirchener Straße in Niederkrüchten. Dies teilte die Polizei mit. Nach ersten Ermittlungen war ein 80-jähriger Autofahrer aus Niederkrüchten auf der B 221 unterwegs und wollte nach links auf die Kaldenkirchener Straße abbiegen. Laut Polizei missachtete er dabei die Vorfahrt einer entgegenkommenden Autofahrerin (55) aus Kaarst. Durch die Kollision wurde die Autofahrerin schwer verletzt; sie musste mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Der Senior wurde leicht verletzt zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Kreuzung B 221/L372 war bis 12.45 Uhr wegen der Unfallaufnahme gesperrt.