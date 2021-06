Medizinische Versorgung : Notdienstpraxen öffnen erstmals am Donnerstag

Notdienstpraxen öffnen erstmals am Donnerstag

Kreis Kleve Bürgerinnen und Bürger aus dem Kreis Kleve können ab sofort die zentralen Notdienst-Praxen in Geldern und Kleve aufsuchen. Eine Anmeldung ist nicht notwendig.

Die von der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein im Kreis Kleve etablierten neuen zentralen Notdienstpraxen in Geldern (für Erwachsene) und Kleve (für Erwachsene und Kinder) werden am morgigen Donnerstag, 1. Juli, ihren Betrieb aufnehmen.

Bürgerinnen und Bürger aus dem Kreis Kleve können sich dann an diesen Standorten außerhalb der regulären Praxisöffnungszeiten an den ambulanten Bereitschaftsdienst der niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte wenden. Eine Voranmeldung ist nicht notwendig, die Notdienstpraxen können zu den Öffnungszeiten von Patientinnen und Patienten direkt aufgesucht werden. Die bislang kleinräumig und wechselweise organisierten Notdienste der lokalen Praxen werden künftig nicht mehr angeboten – die ambulante Akutversorgung findet ab Juli zentral in den Notdienstpraxen im Kreis statt.