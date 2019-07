Aktion für die Umwelt in Wachtendonk : In Wankum Ehrung der besten „Stadtradler“

Wachtendonk Immer mehr Menschen in Wachtendonk legen täglich Einkaufsfahrten oder Wege zur Arbeit mit dem Fahrrad zurück. Zum ersten Mal beteiligt sich die Gemeinde Wachtendonk am deutschlandweiten Wettbewerb „Stadtradeln“.

Mehr als 20.000 Kilometer wurden seit dem 7. Juli von 31 Teams und rund 150 Teilnehmern in Wachtendonk bereits erradelt. Noch bis zum 27. Juli heißt es, weiter kräftig in die Pedale treten, um am 28. Juli am Familientag „Fahr!Rad“ in Wankum auf der Landfriedensstraße an der Preisverleihung teilnehmen zu können.