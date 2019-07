Fußball : Voba-Cup-Halbfinale: FC Aldekerk und TSV Wa.-Wa. klare Favoriten

Gelderland Am vergangenen Wochenende gab’s auch für viele Kicker aus dem Gelderland nur eine Devise: „Auf nach Parookaville“. in Weeze hinzugeben. Ab sofort gibt wieder der Fußball den Takt vor: mit Training, Vorbereitungsspielen und natürlich dem Voba-Cup.

Da geht’s am Mittwochabend (Anstoß 19.30 Uhr) mit den Halbfinalspielen auf die Zielgerade. Die vier beteiligten Mannschaften haben sich in jedem Fall schon einmal für den Endspieltag qualifiziert, der am kommenden Sonntag über die Bühne geht – Turnierleiter Holger Tripp wird den Schauplatz noch bestimmen. Haushohe Favoriten auf den Einzug ins Finale sind die Bezirksligisten FC Aldekerk und TSVWachtendonk-Wankum.

Viktoria Goch II – FC Aldekerk (19.30 Uhr, Nebenplatz am Hubert-Houben-Stadion). Der FC Aldekerk knüpft da an, wo er in der vergangenen Serie aufgehört hat und präsentiert sich in einer guten Frühform. Keine andere Mannschaft hat im laufenden Voba-Cup-Wettbewerb ihre Spiele so deutlich gewonnen. Auch das Viertelfinalspiel gegen Bezirksliga-Aufsteiger TSV Weeze, der bis dato gut im Rennen gelegen hatte, gewannen die Aldekerker mit 4:1-Toren. Die Zweitvertretung von Viktoria Goch, als B-Ligist als klassentiefste Mannschaft noch im Rennen, setzte sich gegen Grün-Weiß Vernum im Viertelfinale mit 5:3 im Elfmeterschießen durch. „Wir nehmen die Favoritenrolle an. Bisher ist die Vorbereitung für uns richtig gut gelaufen. Das kann ruhig so bleiben“, sagt Aldekerks Spielertrainer Marc Kersjes.