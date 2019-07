Tennis : TC BW Issum trauert um McNamara

Peter McNamara wird den Issumer Tennisfreunden für immer in bester Erinnerung bleiben. Foto: Stefan Mülders

Issum Der ehemalige australische Tennis-Profi Peter McNamara ist tot. Er schlug 2007 und ’08 am Issumer Vogt-von-Belle-Platz auf.

Nahbar, sympathisch und lebensfroh: So durften Issums Tennisfreunde den ehemaligen Profi Peter McNamara in den Jahren 2007 und 2008 auf der Anlage am Vogt-von-Belle-Platz live erleben. Damals stand der gebürtige Australier im Issumer Dress für die Herren 40 in der Niederrhein- und Regionalliga am Netz. Am Wochenende verstarb er im Alter von nur 64 Jahren an den Folgen einer Krebserkrankung.

„Peter war schon ein besonderer Mensch, ganz ohne Allüren“, erinnert sich Hubert Angenendt an McNamara. „Wir hatten ihn alle in unser Herz geschlossen und sind tief betroffen über seinen frühen Tod.“ Angenendt war damals Mannschaftsführer und hatte nicht unwesentlichen Anteil daran, dass der Weltklassespieler an den Niederrhein kam. Auch alle anderen Anwesenden bekamen nicht nur Spitzentennis geboten, sondern erlebten einen Peter McNamara, der vom ersten Spiel auf der Anlage an irgendwie dazuzugehören schien.

Info

Selfies gehörten vor über zehn Jahren noch nicht zum Standard, aber für Fotos aller Art stand der Australier zur Verfügung; beim Platzabziehen mit dem Tennisnachwuchs ebenso wie nach dem Match mit dem hoffnungslos unterlegenen Gegner. Auch Peter Schulz kann sich noch gut an seinen prominenten Namensvetter erinnern. „Es war eine große Ehre für mich, als ich damals an seiner Seite im Doppel antreten durfte. Ich war sehr traurig, als ich von seinem Tod erfahren habe.“ Sein damaliger Mannschaftskapitän Angenendt erinnert sich weiter: „Peter war schon der zweite australische Top-Spieler in unseren Reihen. Zunächst hatten wir Pat Cash bei uns aufnehmen können, dann kam Peter ebenfalls zu uns.“ Der Kontakt zu beiden kam damals über Rocky Loccisano, mit dem Angenendt bereits viele Jahre befreundet war und der ebenfalls in Issum spielte.