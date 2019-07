Singgemeinschaft Cäcilia Wankum und Glocke Wachtendonk : Besuch der Sangesfreunde aus dem thüringischen Bucha

Wankum/Wachtendonk Die Sänger freuten sich auf den Gegenbesuch des MGV Bucha im Thüringer Wald, mit dem man seit vielen Jahren eine intensive Freundschaft pflegt. Vor zwei Jahren war die Singgemeinschaft Wa-Wa Gast in Thüringen und nun kam es zum Gegenbesuch des befreundeten Chores in Wankum und Wachtendonk.

Am Nachmittag trafen die Sänger mit ihren Lebenspartnern in Wankum ein. Am Abend traf man sich zu einer Willkommensfeier im Haus Peuten. Es wurden gemeinsam einige Lieder angestimmt. Teilweise waren die Gäste in privaten Haushalten und andere in Hotels und Pensionen untergebracht. Am nächsten Morgen trafen sich die Teilnehmer nach einem ausgiebigen Frühstück zur Abfahrt in die Domstadt Köln. Vor dem Dom auf der Domplatte wurden einige Lieder des diesjährigen Konzertes der Singgemeinschaft zum Besten gegeben, natürlich dem Anlass entsprechend in Kölscher Mundart. Es fanden sich viele Zuschauer und Zuhörer ein. Auch Chorleiter Christian Wilke machte der Vortrag sichtlich Spaß. Nach einigen von den Zuschauern geforderten Zugaben folgte eine geführte Stadt-Tour mit kompetenten und erfahrenen Stadtführern. Bei herrlichem Wetter wurden Sehenswürdigkeiten wie der Ostermannplatz und das Denkmal vom Kölner Original Jupp Schmitz in Augenschein genommen, und bei einem Besuch in einer Brauwirtschaft wurde das eine oder andere Kölsch getrunken.