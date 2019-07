Dokumentation für Qualität : Wieder Zertifikat für Montessori-Haus

Straelen Das Familienzentrum in Straelen hat erneut das Gütesiegel vom zuständigen Landesministerium erhalten. Rund um die Einrichtung hat sich ein Netzwerk aus Fachkräften gebildet, die bei Problemen weiterhelfen können.

(RP) Das Familienzentrum Montessori-Kinderhaus in Straelen hat erfolgreich am Re-Zertifizierungsverfahren für das Gütesiegel „Familienzentrum Nordrhein-Westfalen“ teilgenommen. Verliehen wird das Siegel vom Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration des Landes NRW. Alle vier Jahre wird die Gütesiegelfähigkeit überprüft. Seit 2007 konnte sich das Straelener Familienzentrum immer erfolgreich re-zertifizieren. Auf dem Prüfstand stehen verschiedene Leistungs- und Strukturbereiche wie die Beratung und Unterstützung von Kindern und Familien, die Familienbildung, Kindertagespflege, Vereinbarkeit von Familie und Beruf oder der Sozialraumbezug. Das Familienzentrum Montessori-Kinderhaus erzielte für den Betrachtungszeitraum im Kindergartenjahr 2018/2019 wieder hervorragende Ergebnisse. Die Qualität wurde in allen Bereichen mit „gut“, in einigen sogar mit „sehr gut“ bewertet. Im Rahmen der Re-Zertifizierung setzte das Familienzentrum den Schwerpunkt in die Aufbaubereiche Beratung und Unterstützung von Kindern und Familien sowie Sozialraumbezug.