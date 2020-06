Kommunalwahl : Neanderhöhe Top-Thema in Wahlarena

Erkrath Die Erkrather Wahlarena fand ohne Amtsinhaber Christoph Schultz (CDU) statt. Seine beiden Herausforderer Peter Knitsch (Grüne) und Jörg Schnitze (SPD) diskutierten unter anderem über Flächennutzung und das Einzelhandelskonzept. Auch Fiskalisches wie die Gewerbesteuer war ein Thema.

So stellten sich also ohne den Bürgermeister Peter Knitsch (Grüne) und Jörg Schintze (SPD) den Fragen der Moderatorin Stephanie Kowalewski. Schwerpunktthema war die Stadtenwicklung. Hierbei zeigten sich die unterschiedlichen Positionen der beiden Kandidaten: Schintze sprach sich für das Bauprojekt Neanderhöhe aus, Knitsch ist klar dagegen.

Auch zum Standort Unterfeldhaus verteidigten die beiden Juristen unterschiedliche Meinungen. Kowalewski stellte die Gründung einer Immobilien- und Standortgemeinschaft in den Raum. „Davon würde ich Abstand nehmen“, erklärte Schintze. „Die Stadt ist kein Immobilienhändler und sollte sich nicht unbedingt an einer Gesellschaft beteiligen. Man sollte lieber versuchen, unterschiedliche Interessen in persönlichen Gesprächen an einen Tisch zu bringen.“