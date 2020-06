Feuerwehr-Einsatz in Erkrath : Hubschrauber fliegt Verletzten in Klinik

Erkrath Bei einer gestürzten Person stellten sich die Verletzungen als so schwer heraus, dass die herbei gerufene Feuerwehr Erkrath einen Notarzt und einen Hubschrauber aus Duisburg anfordern musste.

(arue) Der Rettungsdienst der Feuerwehr Erkrath wurde am Freitag gegen 11.12 Uhr zu einer gestürzten Person am Willbecker Busch gerufen. Wie die Feuerwehr berichtet, waren die Verletzungen so schwer, dass ein Notarzt und ein Rettungshubschrauber aus Duisburg angefordert werden mussten. Der Helicopter landete in Höhe der Tankstelle auf der Haaner Straße. Feuerwehrkräfte sicherten die Fahrbahn, so dass der Verkehr zeitweise zum Stillstand kam.