Ratingen : Interesse an Solarthermie im Kreis Mettmann steigt

Kreis Mettmann Seit Anfang des Jahres gibt es deutlich verbesserte Förderangebote. Eine bestehende Heizungsanlage kann nachgerüstet werden, unabhängig von der Art des Wärmeerzeugers.

Das Interesse im Kreis Mettmann an Solarthermieanlagen steigt. Gründe für das anhaltend hohe Interesse innerhalb der Bevölkerung sieht Peter Wobbe-von Twickel vom Kreis Mettmann neben einem gewachsenen Klimabewusstsein, in der Einführung eines CO 2 -Preises auf fossile Energieträger sowie in den deutlich verbesserten Förderangeboten, die seit Anfang dieses Jahres für den Einbau von Heizungen mit erneuerbaren Energien von der Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) vergeben werden. „Wird beispielsweise eine bestehende Heizungsanlage mit einer Solarthermieanlage nachgerüstet, erhält der Betreiber einen Zuschuss von 30 Prozent der förderfähigen Kosten. Wird ein alter Ölkessel gegen eine effiziente Gas-Solar-Heizung getauscht, winkt eine Förderung von 40 Prozent der Anschaffung und Installationskosten“, so Wobbe-von Twickel.