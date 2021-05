Strafprozess : Angeklagte schildern die Tatnacht in Erkrath

ERKRATH/WUPPERTAL Von „aggressiven Polizisten“, Schlägen und der Furcht vor Wachhunden – die beiden Angeklagten weisen die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft zurück. Die Beweisaufnahme geht weiter.

Im Prozess gegen die beiden Männer aus Aachen und Eschweiler, die sich im Juni 2020 nach einem Diebstahl im Industriegebiet am Tönisberg in Unterfeldhaus eine filmreife Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert hatten, sagten nun die beiden Angeklagten aus. Der Fahrer des Fluchtwagens sprach davon, sich seither „wie in einem Alptraum“ zu fühlen. Warum er zunächst behauptete, nicht gefahren zu sein? Die Anklage habe ursprünglich auf versuchten Mord gelautet, da habe er Panik bekommen. Was ihm vorgeworfen werde, stimme so nicht.