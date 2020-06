Ferienvergnügen für Kinder : Städte reduzieren ihre Ferienprogramme

Zum Abschlussfest des Bauspielplatzes malten Eren (16) und sein Bruder Efe (10) im vergangenen Jahr ein Bild. In diesem Jahr wird der Ferienspaß auf dem Bauspielplatz wegen der Corona-Krise wohl kein offenes Angebot bleiben; Anmeldungen sind nötig. RP-Archivfoto: Stephan Köhlen Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Mettmann Erkrath Wülfrath Wegen der Corona-Krise haben sich die Städte und andere Veranstalter von Aktionen und Camps dazu entschlossen, die Teilnehmerzahl zu reduzieren. Auch offene Angebote sind nicht möglich, Anmeldungen sind erwünscht.

In wenigen Wochen beginnen die Sommerferien, und dann stellt sich erneut die Frage, wo berufstätige Eltern ihre Kinder sechs Wochen lang beaufsichtigt und gut versorgt wissen können. In den vergangenen Jahren gab es beliebte Ferienprogramme wie in Mettmann Aktionen auf dem Bauspielplatz. Doch in diesem Jahr ist die Organisation dieser Ferienfreizeiten wegen der Corona-Krise ungleich aufwändiger geworden: Einige davon sind daher bereits abgesagt, andere werden nur noch in reduzierter Form angeboten.

Abgesagt ist in Mettmann die Stadtranderholung der Diakonie. „In all den Jahren haben wir noch nie eine Stadtranderholung absagen müssen. Gerade in diesen Zeiten wäre die Stadtranderholung für die Kinder eine willkommende Abwechslung gewesen“, bedauert Regionalleiterin Irmgard von der Heiden-Alfing. Aufgrund der hohen Nachfrage werde derzeit noch geprüft, ob für Familien mit besonderem Bedarf unter strengen Auswahlkriterien gegebenenfalls eine Notfallbetreuung für wenige Kinder angeboten werden kann.

Auch die Stadt Mettmann feilt derzeit an einem Konzept für das Ferienprogramm auf dem Bauspielplatz. Das bestätigt der Sprecher der Stadt, Thomas Lekies. Dabei wird überlegt, das bislang offene Angebot in seiner Teilnehmerzahl zu begrenzen und die Teilnehmer in Gruppen aufzuteilen.

Info Camp-Zeit mit Mettmann-Sport Angebot Der Verein Mettmann-Sport bietet Ferien-Camps unter Berücksichtigung der Hygiene- und Durchführungsauflagen von me-sport an. Konzept Auf sportliche Aktivität mit viel Abwechslung und Vergnügen setzen die Angebote. Ausführungen Das Angebot umfasst in diesem Corona-Sommer ein Fußball-Camp vom 29. Juni bis 3. Juli, das Kita-Camp für Drei- bis Sechsjährige läuft vom 13. Juli bis 24. Juli, akrobatisch wird das Zirkus-Camp für Sieben- bis 15-Jährige vom 3. bis 8. August. Info unter 02104 976006.

Das Neanderthal Museum bietet eine ganztägige Ferienbetreuung für Kinder zwischen sechs und neun Jahren an. Die Kinder können einzelne Tage oder sogar eine ganze Woche mit viel Spaß und Bewegung im Museum, in der Steinzeitwerkstatt sowie im Wald verbringen und werden den ganzen Tag von einem Pädagogen begleitet. Für ein Mittagessen ist gesorgt. Termine: 29. Juni bis 3. Juli, 13. bis 17. Juli, 27. bis 31. Juli und 3. bis 7. August, jeweils in der Zeit von 9 bis 16 Uhr. Die Teilnehmerzahl ist jedoch auch hier auf maximal acht Kinder begrenzt. Die Kosten betragen 43 Euro pro Tag. Tickets unter www.westticket.de. Beratung unter buchung@neanderthal.de oder unter der Telefonnummer 02104-979715.

Die Stadt Erkrath hatte für 2020 ein vielfältiges Freizeitspaßprogramm geplant. „Leider mussten in den letzten Wochen, bedingt durch die Infektionsschutzmaßnahmen, einige Angebote abgesagt werden“, sagt die Sprecherin der Stadt Erkrath, Maria Steinmetz, auf Nachfrage unserer Redaktion. Hierbei handelt es sich um Aktionen, in denen die Einhaltung eines Abstands untereinander nicht möglich ist – wie etwa beim Zirkusprojekt am Kinderhaus Sandheide, engen Kontaktsportarten sowie Aktionen in kleinen Räumen. Alle Angebote wurden im Einzelfall und in Rücksprache mit den verschiedenen Trägern und Kursleitern geprüft.

„Dennoch möchten wir den Erkrather Kindern und Jugendlichen einen abwechslungsreichen und ansprechenden Ferienspaß bieten. Daher haben alle Beteiligten in den letzten Wochen bestehende Angebote angepasst oder neue entwickelt“, teilt Steinmetz mit. Hierbei handele es sich teilweise um geschlossene Aktionswochen mit verbindlicher Anmeldung, aber auch um offene Veranstaltungen der Kinder- und Jugendarbeit.

Weitere Angebote sind zu finden unter www.erkrath.de/Kultur-Freizeit/Freizeit/Angebote-für-Kinder-und-Jugendliche/Freizeitspaß-und-Kinderkurse.