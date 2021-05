Kreis Mettmann : Braunheim ist Bezirksbrandmeister

Kreis Mettmann Damit ist der Haaner ranghöchster Feuerwehrangehöriger in NRW. Er leitet derzeit das Impfzentrum des Kreises Mettmann in Erkrath und ist bei der Frewiwilligen Feuerwehr aktiv.

Regierungspräsidentin Birgitta Radermacher dankte nicht nur Klaus-Thomas Riedel für seine zwölfjährige Arbeit. „Oft waren Sie in dieser Zeit abends und an den Wochenenden unterwegs, um die Freiwilligen Feuerwehren zu unterstützen und zu beraten. Sie waren eine wichtige Verbindung zwischen der Bezirksregierung als Aufsicht und den Freiwilligen Feuerwehren im Bezirk. Insbesondere Ihre Unterstützung bei der Bekämpfung des Wald- und Moorbrandes im deutsch-niederländischen Grenzgebiet ist mir noch gut in Erinnerung.“ Dort war auch Mirko Braunheim im Einsatz. Der Vater von zwei Kindern, ist Feuerwehr-Aktiver seit 1987 und stellvertretender Kreisbrandmeister seit 2015. 2016 trat er in den Dienst der Kreisverwaltung, ist dort Sachbearbeiter für Katastrophen-, Feuer- und Bevölkerungsschutz.