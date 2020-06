Corona-Zahlen im Kreis Mettmann : Zahl der Infizierten sinkt weiter

Ein Abstrich ist für die Laboruntersuchung genommen worden. Foto: "Köhlen, Stephan (teph)"/Köhlen, Stephan (teph)

Kreis Mettmann Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen verzeichnet der Kreis Mettmann am Dienstag kreisweit 34 Infizierte (drei Erkrankte weniger als am Montag), davon in Erkrath 1, in Haan 1, in Heiligenhaus 3, in Hilden 6, in Langenfeld 1, in Mettmann 4, in Monheim 0, in Ratingen 4, in Velbert 12 und in Wülfrath 2.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

857 Personen gelten inzwischen als genesen.

Verstorbene zählt der Kreis insgesamt 79.