Sachschaden im fünfstelligen Bereich : 33-jährige Erkratherin nach Verkehrsunfall schwer verletzt

Bei einem Unfall wurden eine 33-jährige Erkratherin und ihr Beifahrer schwer verletzt. Foto: dpa/Friso Gentsch

Erkrath Beim Zusammenstoß von zwei Autos verletzten sich eine Erkratherin und ihr Beifahrer so stark, dass beide zur stationären Versorgung in ein Krankenhaus gebracht werden mussten. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden im fünfstelligen Bereich.

Dienstagabend, 9.Juni 2020, verursachte ein 25-jähriger Hildener mit seinem Ford einen schweren Verkehrsunfall. Wie die Polizei berichtet, fuhr der Hildener mit seinem Auto die Sedentaler Straße in Fahrtrichtung Bergische Allee.

An der Einmündung zur Beckhauser Straße wollte er nach links abbiegen – und übersah dort offensichtlich eine 33-jährige Erkratherin in ihrem Renault auf der Sedentaler Straße in Fahrtrichtung Fuhlrottstraße. Nach bisherigen Ermittlungen und Zeugenaussagen übersah der 25-jährige das entgegenkommende Auto und es kam zu einem Zusammenstoß während des Abbiegevorgangs.

Durch den Zusammenstoß beider Autos wurden die 33- Jährige und ihr gleichaltriger Beifahrer schwer verletzt. Sie wurden beide mittels RTW in ein Krankenhaus gebracht, indem sie stationär aufgenommen werden mussten. Der 25-jährige Hildener verblieb unverletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden im fünfstelligen Bereich.

Der Kreuzungsbereich musste für die Dauer der Unfallaufnahme für etwa zwei Stunden voll gesperrt werden, um auslaufende Betriebsmittel abzustreuen und die nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge abzuschleppen.

