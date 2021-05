Bildung in Erkrath : VHS will bald mit Deutschkursen starten

Erkrath Schlecht für die Integration: Rund 40 Prozent der Neueinsteiger haben seit einem Jahr keinen Unterricht mehr gehabt. Deshalb will die VHS möglichst rasch mit Deutschkursen starten.

In den höheren Kursen von B1 bis C1 konnte die Lockdown-Zeit so überbrückt werden, auch wenn die wöchentliche Stundenzahl durch Vorgaben des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (BAMF) auf sechs begrenzt ist. Die Anfänger-Sprachniveaus seien dagegen komplett ausgefallen. „Rund 40 Prozent der Teilnehmenden haben seit einem Jahr keinen Unterricht mehr erhalten“, so Ursula Moldon.

Zurzeit werde noch daran gearbeitet, Unterrichtsräume für die VHS herzurichten. An der Schimmelbuschstraße in Hochdahl werden vier Räume auf zwei Etagen voraussichtlich im Juni bezugsfertig sein, am Steinhof in Alt-Erkrath ist zumindest eine Interimslösung im Dachgeschoss möglich, bis der Umbau stattfinden kann. Wann die VHS in die Tagungsräume im Bürgerhaus in Hochdahl zurückkehren kann, ist noch ungewiss. Auf Nachfrage von Reinhard Knitsch meinte Bürgermeister Christoph Schultz, dass die Corona-Teststation im Bürgerhaus der VHS sicherlich nicht im Weg stehen werde. „Die Raumsituation und die Corona-Situation entwickeln sich positiv für uns“, sagte Ursula Moldon.