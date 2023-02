In Erkelenz sind jetzt 60 Kräfte aktiv Gute Entwicklung bei der Jugendfeuerwehr

Die Jugendfeuerwehr nahm sich die Firma Schaaf noch in besonderer Weise vor: 2022 spendete das Unternehmen erneut einen größeren Geldbetrag. „Für die Verdienste in vorbildlicher und herausragender Weise um das Jugendfeuerwehrwesen wollten wir der Firma Schaaf etwas zurückgeben und haben sie mit der Florianmedaille der Jugendfeuerwehr NRW ausgezeichnet“, sagte Thomas Selmair. Die Florianmedaille wird von den Jugendfeuerwehren des Landes NRW auf Antrag der jeweiligen Jugendfeuerwehr ausgestellt. Die Firma Schaaf ist das erste Unternehmen aus Erkelenz, das ausgezeichnet wurde. Die kürzlich erhaltene Spende wird für die Finanzierung einer Ferienfahrt in diesem Jahr eingesetzt. Die Fahrt findet alle zwei Jahre statt und dauert eine Woche.