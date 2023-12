Bürger spenden Neue Bäume für den Erkelenzer Bürgerwald

Bei der nunmehr dritten Pflanzaktion des Erkelenzer Bürgerwalds sind weitere Bäume im Wahnenbusch bei Tenholt hinzugekommen. Zu einer Feier waren alle, die 2023 einen Baum gespendet hatten, in dieser Woche in den Wald eingeladen. 30 Bäume in acht verschiedenen Arten wurden durch den Baubetriebshof der Stadt Erkelenz gepflanzt, vier weitere Spendenbäume wurden an anderen Standorten im Stadtgebiet gesetzt. Eine Plakette mit Pflanzdatum, Namen und Anlass der Spende wurde für jeden Baum direkt am Baumgerüst angebracht.