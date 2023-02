Blaulichtticker aus dem Erkelenzer Land Polnischer Fahrzeugschein als Beute

In Lagerhalle eingebrochen Unbekannte verschafften sich zwischen Dienstagabend, 7. Februar, 18.30 Uhr, und Mittwochmorgen, 8. Februar, 4.20 Uhr, Zutritt in die Lagerhalle einer Firma, die an der Tenholter Straße in Granterath ansässig ist. Hierbei erbeuteten sie nach ersten Erkenntnissen verschiedene Pflanzenschutzmittel.