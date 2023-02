50 Jahre Kreis Heinsberg Kreissportbund pflanzt Eiche am Kreishaus

Auch der Kreissportbund Heinsberg (KSB) nahm den runden Geburtstag zum Anlass, um dem Kreis Heinsberg ein besonderes Geschenk zu machen, wie Vorsitzender Jürgen Meuser betonte. Zusammen mit Landrat Stephan Pusch und David Rosenkranz, KSB-Geschäftsführer, pflanzte Meuser vor dem Kreishaus eine Eiche. „Der Baum steht für Standhaftigkeit, für Beständigkeit. Wer hätte vor 50 Jahren gedacht, dass der Kreis Heinsberg in seiner neuer Form überleben würde?“, sagte Stephan Pusch, der sich nun freut, von seinem Büro aus den Baum wachsen sehen zu dürfen. Der KSB sieht in dem Baum einen Dank, „denn der Kreis Heinsberg unterstützt uns in dem, was wir tun. Die Eiche soll unsere Verbundenheit zum Ausdruck bringen.“ back