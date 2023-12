Spenden in Erkelenz Wieder Hunderte Weihnachtspakete für die Tafel

„Schon im vergangenen Jahr haben wir zum Beispiel über 1000 Weihnachtspäckchen an unsere Kundschaft verteilen können“, sagt Fröhlich. Auch in diesem Jahr waren es wieder Hunderte Päckchen. „Schauen Sie sich um, das ist alles von Privatleuten. In den kommenden Tagen werden wir auch noch zwei, drei Schulen abfahren, um die dort liebevoll gepackten Weihnachtsgeschenke abzuholen“, sagte Fröhlich bereits Anfang des Monats mit einem Blick in die Lagerräume. Mittlerweile haben die Pakete ihren Weg zu den Menschen gefunden.