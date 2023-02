Umbau in Keyenberg Flüchtlinge ziehen in ehemalige Grundschule ein

Untergebracht werden in der ehemaligen Grundschule in Keyenberg Menschen mit Fluchterfahrung aus verschiedenen Regionen der Welt nach Zuweisung durch die Bezirksregierung an die Stadt Erkelenz. „Wir rechnen damit, dass die Zahl der geflüchteten Menschen aufgrund des Krieges in der Ukraine und anderen Krisen auf der Welt auch in den nächsten Monaten gleichbleibend hoch sein wird, und bereiten uns bestmöglich darauf vor“, so Schwarzenberg.