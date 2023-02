Gesellschaften zu Gast in Düsseldorf „Närrischer Landtag“ feiert ausgelassen

Auch Vertreterinnen und Vertreter der Prinzengarde der Erkelenzer Karnevalsgesellschaft 1832 fuhren nach Düsseldorf, derweil nutzten unter anderem auch die Lövenicher Hoppesäck, die Katzemer Katzeköpp oder die RKG All onger eene Hoot Ratheim, die Chance, den Landtag närrisch zu sehen. Landtagspräsident André Kuper war ganz begeistert: „Karneval gehört zur Identität von NRW und lebte auch in den Corona-Jahren in den Herzen der Närrinnen und Narren weiter.