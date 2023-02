Bericht der Polizei Neue Details im Mordfall um 83-jährigen Erkelenzer

Was bisher bekannt ist: Der 83-Jahre alte Mann war am Freitag von Pflegekräften leblos in seiner Wohnung am Schneller aufgefunden worden. Diese hatten den Rettungsdienst und die Polizei gerufen. Die Beamten stellten vor Ort schnell fest, dass es Hinweise auf ein Gewaltverbrechen gab, daraufhin richtete die Aachener Polizei eine Mordkommission ein. Das Wochenede über waren Ermittler in weißen Anzügen im Haus unterwegs, um Spuren zu sichern. Von dem Tötungsdelikt berichtete die Polizei erst am Montagnachmittag.