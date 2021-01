Orientierung für Eltern im Erkelenzer Land : Schulanmeldungen laufen online

Erkelenzer Land Pandemiebedingt müssen Grundschüler auf Online-Anmeldeverfahren setzen. Die Gymnasien, Realschulen, Gesamt- und Hauptschulen haben sich auf die Situation eingerichtet und Alternativen im Angebot, damit die Neulinge die Schulen kennenlernen.

Das Erkelenzer Cornelius-Burgh-Gymnasium hat statt eines sonst üblichen Tages der offenen Tür informative Videos ins Netz gestellt, um den künftigen Schülern einen Einblick in den Schulalltag zu gewähren. Weiterhin gibt es für die aktuellen Viertklässler einen Online-Anmeldebogen, der schon jetzt ausgefüllt und an die Schule gesendet werden kann. „Das Ausfüllen des Online-Anmeldebogens zum jetzigen Zeitpunkt ist nur eine Voranmeldung, ehe am 17. Februar die reguläre Anmeldung startet“, heißt es beim CBG (www.cbg-erkelenz.de). Auch am Cusanus-Gymnasium entfallen die persönlichen Infos. Stattdessen bietet die Schule Videokonferenzen an – die nächsten finden am 14. und 21. Januar, jeweils 19 Uhr, statt, Anmeldungen dazu sind nötig (www.cusanus-gymnasium.eu).