Corona-Pandemie in Erkelenz : Krankenhaus verhängt nun doch Besuchsverbot

Pflegedirektor Stephan Demus steht im Erkelenzer Hermann-Josef-Krankenhaus an einem freien Intensiv-Bett mit Beatmungsgerät. Foto: Ruth Klapproth

Erkelenz Die Nachricht ging am Freitagabend an die Öffentlichkeit: Wegen der aktuellen Entwicklungen der Corona-Pandemie entschließt sich das Krankenhaus in Erkelenz nun doch dazu, Besuche nur noch in Ausnahmefällen zuzulassen.

Lange hatten sich die Verantwortlichen gegen ein Besuchsverbot im Erkelenzer Hermann-Josef-Krankenhaus gewehrt und alles dafür getan, um diesen Schritt zu vermeiden. Doch nun war er offenbar unumgänglich: „Aufgrund des aktuellen Infektionsgeschehens und in Absprache mit dem Gesundheitsamt gilt ab sofort ein Patienten-Besuchsverbot für alle Stationen und Einrichtungen unseres Krankenhauses“, schreibt das Krankenhaus auf seiner Internetseite. Angehörige der Patienten werden gebeten, mit ihren Familienmitgliedern und Freunden auf einem digitalen Weg Kontakt zu halten.

Es gibt ein paar Ausnahmeregelungen, etwa bei Geburtsbegleitungen und werdenden Vätern, bei Kindern, bei sterbenden Patienten, bei zwingend notwendiger Anwesenheit von Erziehungsberechtigten minderjähriger Patienten und bei der Versorgung von Menschen mit geistiger Behinderung. Um eine solche Ausnahme zu erwirken, muss im Vorfeld eine telefonische Klärung mit dem behandelnden Arzt getroffen werden werden. Die Stationen/Ambulanzen sind über die Telefonzentrale unter der Telefonnummer 02431 89 - 0 zu erreichen. Dringend benötigte Unterlagen und Wechselkleidung können weiterhin am Empfang des Krankenhauses abgegeben werden. Eine Begleitung von Patienten in die Zentrale Notaufnahme sei nur in begründeten Ausnahmefällen möglich, heißt es.