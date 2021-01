VHS im Kreis Heinsberg : Digitaler Start ins neue Semester

Erkelenzer Land Präsenzkurse werden bei der Volkshochschule Heinsberg aktuell nicht angeboten. Dafür gibt es immer mehr hochkarätige und teils sogar kostenlose Online-Angebote, auch aus den Bereichen Gesellschaft und Kultur.

Das Coronavirus und der verlängerte Lockdown, um dessen Verbreitung einzudämmen, haben Auswirkungen auf die komplette Gesellschaft. In vielen Bereichen wurde Homeoffice angeordnet, damit sich möglichst wenig Menschen persönlich begegnen. So ähnlich läuft es auch bei der Volkshochschule im Kreis Heinsberg.

Dort steht das neue Semester in den Startlöchern. „Das beginnt aufgrund der Corona-Pandemie in ganz ungewohnter Form“, schreibt die VHS. Viele der im Programmheft genannten Kurse finden in einem „virtuellen Klassenzimmer“ als Videokonferenz statt. Dazu zählen auch die mehr als fünfzig Fremdsprachenkurse auf allen Niveaustufen, vom Auffrischungskurs in Französisch bis zum Konversationskurs in Englisch. Wer sich berufsorientiert weiterbilden möchte, kann Zertifikatskurse zur Finanzbuchführung sowie Lohn und Gehalt belegen. Aber auch Kurse im Bereich Gesundheit und Bewegung wie Feldenkrais und moderner Bauchtanz können online besucht werden.