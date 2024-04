Zustimmung im Bezirksausschuss Neue Baugebiete in Golkrath und Houverath

Die Orte Golkrath und Houverath im Erkelenzer Westen sollen wachsen. In seiner Sitzung am Montagabend hat der zuständige Bezirksausschuss der 40. Änderung des Flächennutzungsplans für die Gebiete „Auf’m Hover Pfad“ in Golkrath und „Houverather Heide Nord“ in Houverath einstimmig zugestimmt. Damit werden die Planungen nun an den Erkelenzer Ausschuss für Stadtentwicklung gehen.