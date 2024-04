Mehrere Veranstaltungen Erkelenzer feiern in den Mai

Gefeiert wird auch in Holzweiler: Am Dienstag trifft sich die Dorfgemeinschaft um 18 Uhr auf der Brüderstraße, um den Maibaum aufzustellen. Im Schatten der Kirche bei kühlen Getränken und mit einem bestens vorbereiteten Grillstand wird anschließend in den Wonnemonat Mai hineingefeiert. Für die Musikalische Untermalung sorgt in diesem Jahr DJ Fuller, der für jeden Teilnehmer den Richtigen Ton treffen wird. Auch in Holzweiler sind in diesem Jahr Cocktails im Angebot.