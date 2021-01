Argumente in Mettmann : Für die neue Gesamtschule

Argumente in Mettmann

Jan Roth will allen Kindern einen Schulplatz in der Stadt ermöglichen. Foto: Jan Roth/Ulla Born

Mettmann. Die Befürworter einer Gesamtschule sagen ausdrücklich: „Wir sind nicht gegen eine andere Schulform!“ Aber sie machen geltend: Wenn es eine Gesamtschule gäbe, müsste kein Mettmanner Schüler mehr in eine andere Stadt fahren.

Die Bürgerinitiative „Gesamtschule für Mettmann“ setzt sich seit über zweieinhalb Jahren für die Gründung einer Gesamtschule ein. Durch das Auslaufen der Hauptschule ist in Mettmann das Angebot des dreigliedrigen Schulsystems nicht mehr gegeben. Dies zeigt sich an den Zahlen der auspendelnden SchülerInnen an Schulen angrenzender Städte, insbesondere Gesamtschulen. Die Gründung einer Gesamtschule kann dieses Defizit beheben.