Vom Umweltschutz bis zur Gefahr im Straßenverkehr : Sachlich und eindrucksvoll argumentieren

Die Regionalqualifikation zu „Jugend debattiert“, an der die vier Sieger des Berufskollegs Erkelenz teilnehmen, findet am Donnerstag, 13. Februar, im Cusanus-Gymnasium und im Cornelius-Burgh-Gymnasium in Erkelenz statt. Die Debattenthemen sind dann: „Soll die Polizei in Pressemitteilungen die Nationalität von Tatverdächtigen nennen?“ und „Soll der Verkauf von Silvesterfeuerwerk verboten werden?“. Die Sieger nehmen am 18. Februar am Regionalfinale in Aachen teil.