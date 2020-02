Kostenpflichtiger Inhalt: 700 Geflüchtete in Erkelenz : Neuer Verein stellt Flüchtlingshilfe sicher

2014 und 2015, als besonders viele Menschen nach Europa flüchteten, begann die Flüchtlingshilfe in Erkelenz. Jetzt hat sich ein Nachfolgeverein gegründet, der nach dem „Willkommen“ das „Ankommen“ der Menschen unterstützen will. Foto: dpa/Darrin Zammit Lupi

Erkelenz Kontinuität in der Erkelenzer Flüchtlingsarbeit ist gesichert. „Ankommen e.V.“ ist der Nachfolgeverein von „Willkommen in Erkelenz“. Bewährte und neue Projekte sollen für die rund 700 Geflüchteten in der Stadt angeboten werden.