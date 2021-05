Stadtrat in Kempen : Lebhafte Debatte über Rats-TV

Weit hinten sitzt die Verwaltungsspitze: Der Stadtrat tagte am Donnerstagabend in der Dreifachturnhalle an der Ludwig-Jahn-Straße. Foto: Birgitta Ronge

Kempen Der Kempener Stadtrat will erst das Ende der Corona-Pandemie abwarten. Wenn er dann wieder einen festen Sitzungsort hat, soll die Verwaltung ein auf diesen Sitzungsort zugeschnittenes Konzept vorlegen.

Ob und wie Ratssitzungen aus Kempen künftig im Internet übertragen werden, ist noch unklar. In seiner Sitzung am Donnerstag votierte der Rat mehrheitlich dafür, eine Übertragung via Live-Stream zurückzustellen. Erst wenn der Rat nach dem Ende der Corona-Pandemie wieder einen festen Sitzungsort hat, soll die Verwaltung ein auf diesen Sitzungsort zugeschnittenes Konzept vorlegen. Pandemie-bedingt wechseln der Rat und seine Ausschüsse derzeit die Räumlichkeiten. Hatte der Rat kürzlich noch in der Aula des Luise-von-Duesberg-Gymnasiums getagt, wurde die Sitzung am Donnerstag nun in der Dreifachturnhalle an der Ludwig-Jahn-Straße durchgeführt.