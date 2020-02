Jeck und musikalisch : „Sing Mött“ – erneut ein voller Erfolg

Erkelenz Im Gloria Filmpalast stimmten sich die Besucher beim Mitsingabend „Sing Mött“ auf Karneval ein. Zur Überraschung wurde der „Erka-Marsch“ uraufgeführt.

Die Vorbereitungen für die närrischen Tage laufen bei allen Karnevalisten auf Hochtouren. In die richtige Stimmung für den herannahenden Straßenkarneval konnten sich Karnevalsbegeisterte beim närrischen Mitsingabend versetzen lassen. Bei der dritten Auflage von „Sing Mött“ im Gloria Filmpalast stimmten Künstler und Besucher verschiedenste jecke Lieder an.

Besonders aktiv zeigte sich der Musikverein Erkelenz. Zum Einzug spielten sie „Dreih Mol Maak Mött“ und „Blau-Weiß sind unsre Farben“. Eine Überraschung beinhaltete das letzte Stück: Es handelte sich um die Uraufführung des Erka-Marsches, den Josef Dahmen anlässlich der 1000-Jahrfeier der Stadt Erkelenz komponiert hatte. Genau genommen hatte Dahmen sogar zuerst die Idee zu einem Mitsingkonzert: Kurz nach Ende des Zweiten Weltkriegs rollte er ein Klavier auf die Kölner Straße und animierte die Passanten zum Mitsingen. Sein Marsch war lange Zeit in Vergessenheit geraten, bis sein Enkel, das Hätzblatt-Mitglied Christopher Viehausen, die Noten in einer Schublade fand. Für die Präsentation des Musikvereins arrangierte Thomas Lindt das Stück eigens um.

Erneut mit von der Partie war die Band „Hätzblatt“, die auch bei den beiden vorherigen „Sing Mött“-Veranstaltungen das Programm mitgestaltete. Die Band feiert 2020 ihr 25-jähriges Bestehen und hatte bereits im Vorfeld angekündigt, eine ganz besondere Mischung ihrer Lieblingshits zu spielen. Da durften „Kumm loss mer fiere“ und „Noh bei mir“, bei dem Hätzblatt Jenno ein Saxophon-Solo einlegte, natürlich nicht fehlen. Das Geburtstagsspecial kam an und auch die Bandmitglieder genossen die Atmosphäre im Saal. Einen weiteren Schubladen-Song präsentierte Thorsten Odenthal mit einer Hymne an seine Stadt: „Erkelenz, Du Stadt am Niederrhein“.