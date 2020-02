Sturm fegt auch über den Kreis Heinsberg hinweg : Fazit nach „Sabine“: Das Sturmtief fällt glimpflich aus

Vor dem Hückelhovener Hallenbad an der Martin-Luther-Straße entwurzelte der Sturm eine Birke. Foto: Laaser, Jürgen (jl)

Erkelenzer Land Die Feuerwehren im Erkelenzer Land zogen eine Bilanz der Sturmnacht. Schwere Schäden gab es nicht. Die Polizei warnt trotzdem.

Von Anke Backhaus

Das Sturmtief „Sabine“ traf auch das Erkelenzer Land am Sonntag mit voller Wucht. Die Böen erreichten in der Spitze 120 Stundenkilometer. Die gute Nachricht für die Region lautet glück­licherweise: Die Nacht zu Montag verlief weitgehend glimpflich. Wie der Kreis Heinsberg am Montagmorgen erklärte, blieb das Kreisgebiet „einigermaßen verschont“. Dirk Hartmann, der Leiter der Leitstelle in Erkelenz, verzeichnete insgesamt 117 Einsätze.

Die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Erkelenz hatte sich auf die drohenden Gefahren vorbereitet und unter anderem von der Wache an der Richard-Lucas-Straße aus die Einsätze koordiniert, „doch es kam nicht so schlimm wie es angekündigt war“, fasste Wehrleiter Helmut van der Beek zusammen. Rund 20 Einsätze zählte er, die sich allesamt im Rahmen hielten. In Lövenich jedoch brach eine Kastanie in der Mitte durch. „Das war dann schon nicht ungefährlich. Wir konnten nur mit der Hilfe der Drehleiter das abgebrochene Stück des Baumes am Stamm mit Zurrgurten befestigen. Der Baum muss später durch ein Fachunternehmen gefällt werden.“ Auch auf der Autobahn 46 räumte die Feuerwehr einen Baum weg. Zu Spitzenzeiten waren die Erkelenzer mit bis zu 60 Wehrleuten im Einsatz.

Auch in Wegberg war die Feuerwache an der Venloer Straße das Einsatzzentrum. „Vom späten Sonntagnachmittag an waren die Einsatzkräfte der Feuerwehr und die Mitarbeiter des Baubetriebshofes damit beschäftigt, Bäume zu schneiden“, sagte Wehrleiter Dietmar Gisbertz. Die Stadtmitte sowie Arsbeck und Dalheim bildeten Schwerpunkte der Einsätze. Größere Schäden, so Gisbertz, seien an einigen Häusern entstanden, weil umstürzende Bäume auf die Dächer geprallt waren. Auch Gisbertz bilanzierte, dass es nicht so schlimm kam wie angenommen war.

Die Einsatzzentrale der Hückelhovener Feuerwehr war Sonntag seit 16.30 Uhr besetzt. Zu den größeren Einsätzen zählte ein entwurzelter Baum am Hallenbad, Martin-Luther-Straße. Dieser versperrte den Gehweg und ragte bis auf die Fahrbahn. In der Feuerwache, Hilfarther Straße, hatte das DRK eine Versorgungsstelle für die Einsatzkräfte eingerichtet. Mit Beginn des Tageslichtes ging es für die Hückelhovener weiter, um weitere Gefahrenstellen abzusichern. Gut durch den Sturm kam auch Wassenberg. Wehrleiter Holger Röthling berichtete von einer überschaubaren Einsatzlage, die sich in der Hauptsache auf Wassenberg, Birgelen und Myhl bezog. Schwere Schäden ergaben sich auch hier nicht. Folgeeinsätze arbeiteten die Wehrleute noch am Montag ab.