St. Lambertus in Erkelenz : Gedenkkonzert anlässlich der Kirchenzerstörung

Erkelenz Vor 75 Jahren wurde die katholische Pfarrkirche St. Lambertus zerbombt. Kantor Stefan Emanuel Knauer erinnert daran.

Der 23. Februar 1945 bleibt in Erkelenz unvergessen. An diesem Tag wurden die Stadt und die gotische Pfarrkirche St. Lambertus wenige Wochen vor dem Ende des Zweiten Weltkriegs in Schutt und Asche gelegt. Nur der Kirchturm hielt, wenn auch erheblich demoliert und einsturzgefährdet, dem Bombenhagel stand. Zum Gedenken an diesen Tag findet am Samstag, 29. Februar, ab 19 Uhr in der katholischen Pfarrkirche ein Konzert mit Werken von Johann Sebastian Bach (1685-1750) statt. Der Vorverkauf hat begonnen. Bach komponierte die Kantate „Ach wie flüchtig, ach wie nichtig“ BWV 26 1724 in Leipzig für den 24. Sonntag nach Trinitatis. Sie basiert auf dem Kirchenlied von Michael Franck (1652). „Bach illustriert die Bilder des Textes von Vergänglichkeit und Substanzlosigkeit in kurzen, pausendurchsetzten Akkordschlägen und eilenden Skalenfiguren“, erklärt Kantor Stefan Emanuel Knauer. In der ersten Arie für Tenor werde der Text „So schnell ein rauschend Wasser schießt“ von Flöte, Violine und Singstimme in schnell fließender Musik umgesetzt. In der letzten Arie für Bass stelle ein ungewöhnliches Oboen-Trio den Text „An irdische Schätze das Herze zu hängen“ dar.